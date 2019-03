Mancano ancora molti mesi all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip (che potrebbe addirittura slittare a gennaio qualora L’Isola dei Famosi dovesse andare in pausa), eppure online sono già spuntati i primi nomi di due donne che sarebbero state chiamate dalla produzione.

Le primissime fasi della creazione di un cast consistono in un semplice giro di chiamate telefoniche al grido di “ti interesserebbe partecipare?“, quindi è da prendere tutto con le pinze.

Anyway, rumors alla mano, secondo quanto annunciato da Alberto Dandolo su Dagospia le prime due ad essere state contattate sarebbero Natalia Bush e Nora Amile, due showgirls che gli amanti dei reality show conoscono molto bene.

Natalia Bush è una modella spagnola (che non ha nessun legame di parentela con l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America!) che un decennio fa ha partecipato a La Talpa e che recentemente ha “”recitato”” in The Lady di Lory Del Santo.



Perinvece dobbiamo fare ancora un passo indietro, perché la ricciolona è famosa per aver partecipato alla primissima edizione de La Pupa e il Secchione datata 2006.Nel suo curriculum c’è anche uMan Take Control, reality (flop) di Italia 1 del 2011.

Ecco cosa ha scritto Alberto Dandolo:

“Fermi tutti! Gira voce che la bombastica Natalia Bush e la neo ascetica Nora Amile siano pronte a rientrare in tv. Si mormora siano state adocchiate dagli autori del GF Vip”.

Io mi inchino all’autore super trash che si è ricordato dell’esistenza di Natalia e Nora e le vuole al Grande Fratello Vip.



Grande Fratello Vip, i famosi che si sono candidati

Donatella Milani (cantante)

Marco Bellavia (conduttore)

Cicciolina (attrice, ex parlamentare)

Anna Tedesco (ex dama del Trono Over)

Grande Fratello Vip, i famosi contattati

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)