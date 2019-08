Mancano tre mesi all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed al momento nessun nome è stato ufficializzato dagli autori, anche se due tronisti di Uomini e Donne sono ad un passo dalla firma finale. Ovviamente non sappiamo se entreranno entrambi, se entrerà uno solo o se addirittura non entrerà nessuno, ma i provini sono stati fatti e pare anche molto bene.

Il primo ex tronista che avrebbe conquistato le simpatie di Alfonso Signorini sarebbe Lorenzo Riccardi, il sosia non ufficiale di Matteo Salvini. Sia lui che la sua fidanzata hanno più volte fatto allusioni al Grande Fratello Vip non smentendo mai il rumor. Il secondo è invece Mariano Catanzaro, che fra le pagine di Novella 2000 ha parlato di un suo prossimo ritorno sul piccolo schermo.

“Si prospettano belle cose all’orizzonte per me. Il mio desiderio è sempre stato quello di far sorridere le persone e finalmente mi è stata concessa la possibilità concreta di farlo. Non posso comunicare la data, né dire su quale emittente tv, non voglio assolutamente riferire nulla in merito”.

Che sia il Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)