Sulla carta sarebbe dovuto essere il Grande Fratello Vip delle donne (ed i nomi femminili trapelati lasciavano presagire un’edizione bomba), ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato che Loredana Lecciso – annunciata da Blogo come papabile concorrente – ha improvvisamente cambiato idea.

Nonostante inizialmente avesse lei stesso aperto le porte al reality show di Alfonso Signorini:

“Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale. Ma non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.