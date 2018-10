Enrico Silvestrin non ha gradito i racconti di Valerio Merola e delle sue “avventure sentimentali”, così ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip l’ha accusato di comprare le donne e di infangare la memoria di persone morte (si riferisce alle storie di Merola su Moana Pozzi).

IN DIRETTA (quindi nessuna clip di autori cattivi) colui che ha negato di non aver parlato di menare con la finta Marchesa che gli ha anche fatto da garante .. manco fosse la bocca della verità visto che mente anche sul suo essere nobile.https://t.co/X5Cs3FWw24 #gfvip

Silvestrin ha appena detto che per strada avrebbe dato 2 schiaffi in faccia a Merola…

Eh certo qui no, perché se no ti squalificano e perdi il cachet.

BULLO E FALSO! #gfvip

— Olty (@Olty86) 8 ottobre 2018