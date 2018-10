Chi sarà il secondo eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo l’uscita (prematura) di Lisa Fusco? In nomination sono finiti quattro: Elia Fongaro, Jane Alexander (o Sgianè Alessandra), Ivan Cattaneo e Valerio Merola.

Anche questa settimana, secondo i sondaggi, l’eliminato sembrerebbe certo e corrisponderebbe al nome del Merolone, che a quanto pare non avrebbe molta fortuna con i reality considerando che a L’Isola dei Famosi del 2004 fu il primo ad essere eliminato dopo appena una settimana.

Da FanPage a RealityHouse, passando per il forum del Grande Fratello: qualsiasi sondaggio su ‘Chi vuoi eliminare‘ dà per certa la fuoriuscita (a fuor di popolo) di Valerio Merola, seguito in tutti i sondaggi da Ivan Cattaneo, Elia Fongaro e Jane Alexander.