Chi sarà il quinto eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo le uscite di Lisa Fusco, Valerio Merola, Enrico Silvestrin ed Eleonora Giorgi? In nomination sono finiti quattro concorrenti diversi fra loro: la Marchesa d’Aragona, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander.

I sondaggi, ad oggi, hanno sempre previsto il giusto, quindi possiamo considerarli più che attendibili, ma purtroppo questa volta (forse a causa dei pochi giorni messi a disposizione per votare) il nome non è unanime, dato che in uno danno per certa l’uscita della Marchesa d’Aragona, mentre negli altri due quella di Ivan Cattaneo.

I loro due nomi comunque sembrerebbero essere quelli più probabili all’eliminazione, mentre possono dormire sonni tranquilli Elia e Jane.

Ivan e la Marchesa a rischio, Elia e Jane salvi? Questo perché il trash non ce lo meritiamo.