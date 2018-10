Chi sarà il quarto eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo le uscite di Lisa Fusco, Valerio Merola e Enrico Silvestrin? In nomination sono finiti quattro concorrenti diversi fra loro: la Marchesa d’Aragona, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Lory Del Santo.

Se per Daniela Del Secco e Lory Del Santo è un vero e proprio debutto al televoto, per gli altri si tratta di un deja-vu. Chi uscirà? I sondaggi anche questa settimana ne sono certi (e per adesso non hanno mai sbagliato): ad abbandonare la Casa sarà Eleonora Giorgi.

Al secondo posto delle preferenze (seppur con molto distacco) c’è la Marchesa d’Aragona, terzo Elia Fongaro ed ultima fra le candidate ad uscire c’è Lory Del Santo.