Grande Fratello Vip, chi sarà il primo eliminato? Un noto detto recita che sbagliando si impara, ma gli errori commessi dal televoto lo scorso anno non hanno insegnato niente ai telespettatori del reality, dato che se dodici mesi fa abbiamo detto addio nell’arco di tre settimane a Carmen Di Pietro, Simona Izzo e Serena Grandi, quest’anno la prima ad uscire sarà proprio Lisa Fusco.

La subrettina napoletana che sta regalando del sano trash a chi guarda la diretta su Mediaset Extra sarà infatti la prima eliminata ed i vari sondaggi online sono tutti unanimi: uscirà con percentuali bulgare.

Da FanPage a RealityHouse, passando per il forum del Grande Fratello: qualsiasi sondaggio su ‘Chi vuoi eliminare‘ danno per certa Lisa Fusco, che a quanto pare ha attirato le antipatie di molti, oltre che delle bimbe di Giulia De Lellis che la stanno votando in massa da lunedì sera.



Non ci meritiamo il trash. Autori del Grande Fratello, perdonateci.

Grande Fratello Vip, chi sarà il primo eliminato? I sondaggi