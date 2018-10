Il Grande Fratello Vip questa notte si è parzialmente animato grazie ad una lite – poi subito sedata – fra Eleonora Giorgi ed il resto del gruppo, colpevole, a suo dire, di impedirle di mangiare.

“Non posso andare a letto così sto male, ho fame! Ho 65 anni! Non credevo di andare a fare L’Isola dei Famosi, ho fame e non mi danno il cibo”.

Messo al corrente di ciò, Francesco Monte ha riunito il suo gruppo in piscina (composto da Giulia Salemi, le Donatella, la riccia mora, la bionda, il platinato ed il modello) per mettere i puntini sulle i: basta clima di terrore per quanto riguarda il cibo, chi vuole mangiare può mangiare quello che vuole, quando vuole.

Poco dopo Francesco Monte e la ciurma sono andati dalla Giorgi (che stava piangendo) a comunicarglielo e lei ha imbastito un’arringa su quanto il latte sia un diritto fondamentale e che dovrebbe essere il Grande Fratello a fornirglielo settimanalmente, senza necessità di comprarlo.

Più Milk per tutti.