Nell’ultimo numero del settimanale Oggi c’è un trafiletto in cui vengono presentati due ipotetici concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip: Enock Barwuah e Francesco Ricci.

Il primo è il fratello di Mario Balotelli (sua sorella Abigail anni fa partecipò a L’Isola dei Famosi), mentre il secondo è stato descritto dal settimanale come “influencer e fashion blogger” ( su Instagram ha 25 mila followers). Quest’ultimo – tra l’altro – ha pure condiviso sui social lo screen del giornale in cui viene fatto il suo nome, una mossa in controtendenza con chi in realtà fa il provino dato che la riservatezza del cast è gioco forza di tutto il programma. Vedremo.

“Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Riusciranno i due a entrare nella Casa?”

Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di