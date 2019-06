Come sappiamo da settimane, Ilary Blasi non sarà più al timone del Grande Fratello Vip. Al posto della moglie di Totti ci sarà Alfonso Signorini, che probabilmente verrà affiancato da una opinionista (magari la stellare Valeria Marini?) o da una co-conduttrice (si era parlato addirittura di Simona Ventura e Romina Power, nomi poi smentiti). L’unica cosa che sappiamo è che per la prima volta ci sarà lo zampino di Maria De Filippi.

Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo, infatti, Alfonso Signorini per la realizzazione della sua edizione avrebbe chiamato Maria De Filippi per chiederle consigli e si sarebbe avvalso dell’autrice Irene Ghergo, già vista all’opera nell’ultima edizione di CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.

“Che aria tira a Cologno Monzese? Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest’ultima sarà impegnata nuovamente con CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.”

Un Grande Fratello Vip al maschile con i consigli di Maria De Filippi. Personalmente non vedo l’ora che inizi, sono troppo curioso.



Grande Fratello Vip, i famosi che sono stati contattati

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)