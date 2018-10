Il Grande Fratello Vip è un gioco e dopo circa un mese di permanenza i ragazzi hanno iniziato a giocare di strategia (come è giusto che sia).

In piena notte Francesco Monte, Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Stefano Sala si sono promessi di non nominarsi mai per arrivare uniti alla finale.

Ovviamente, come da tradizione, il web ha già preso nota: le strategie di gioco così palesi non sono mai piaciute. Benedetta nell’arco di 24 ore è passata dall’essere un fantasma all’essere nella blacklist delle persone da ‘cacciare’.

Genia.



Che simpatici Monte-Stefano-Benedetta-Salemi che alle 3 di notte in giardino si dicono che son certi di arrivare in finale, che fanno il siparietto uno di fianco all’altro come fosse la puntata e che si promettono di non nominarsi mai tra loro. La finale da casa però.😘 #GFvip pic.twitter.com/Xg9MJSu15x — BagnoTrash (@TrashAmmme) 17 ottobre 2018

Se resterà solo il gruppo di Monte puoi stare certa che il #GFVip farà il 10% di share. Baci Baci Tesoro 💋 pic.twitter.com/kP2V8weLId — Fell🍩 (@aly223) 17 ottobre 2018

Loro quattro pensano di arrivare in finale ed io visualizzo il numero di televoto sul celluare. Ne rimarra’ soltanto uno #gfvip pic.twitter.com/wnujSss0bY — ✨ Jack Magico ✨ (@JackMagico) 17 ottobre 2018

#gfvip col Cazzo che ci arrivate in finale ah falsiiiii pic.twitter.com/Yqm2jLR0pm — marco repetto (@gnapporepetto) 17 ottobre 2018

No scusate, Francesco, Stefano, Benedetta e Giulia S. stanno pensando come festeggiare dopo la finale del #GFVIP ? 😂 Ma non sarà un tantino prematuro ed ottimista come pensiero?? — SimoPink (@SimoPinkPanther) 17 ottobre 2018