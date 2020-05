La creazione del cast del Grande Fratello Vip 5 sta entrando nel vivo e proprio questo week end è spuntato online un nuovo nome, quello di Francesca Cipriani, che si è auto-candidata a partecipare fra le pagine di Diva & Donna.

Il Grande Fratello All Stars in occasione del ventennale con gli ex storici concorrenti non si farà, per questo motivo la Cipriani si è candidata a partecipare all’edizione Vip di Alfonso Signorini.

“Un sogno nel cassetto a livello lavorativo ce l’ho e spero anche che si realizzi. Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l’amore..”.

La Cipriani nel corso della sua carriera ha partecipato (oltre al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi) anche a La Pupa e il Secchione ed a L’Isola dei Famosi.

E se da una parte c’è una ragazza che si è auto-candidata, dall’altra ce n’è un’altra che ha smentito: Michela Quattrociocche.

“Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo”.

Il suo nome era stato anticipato dal portale 361 Magazine insieme a quello di Cristina Buccino.

Grande Fratello Vip 5 | Toto- Cast