Il cast del Grande Fratello Vip 5 si sta tingendo sempre di più di rosa e dopo la conferma di Elisabetta Gregoraci, il portale Blogo ha rivelato che il secondo nome ufficiale è quello di Flavia Vento, una habitué dei reality show dato che ha già partecipato in passato a La Fattoria ed a ben due edizioni de L’Isola dei Famosi. In tutte queste esperienze è durata quanto un gatto in tangenziale, ha sbroccato e si è ritirata, quindi l’hype per il GF Vip 5 è alle stelle. Riuscirà a resistere almeno due settimane?

Insieme alla Gregoraci ed alla Vento potrebbero varcare la porta rossa anche Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck, garantendo qualità di trash, dinamiche e risate. Ma se i primi due nomi sono praticamente certi, gli altri sono ancora in trattativa.

Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)