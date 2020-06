Finalmente ci siamo e dopo settimane di rumor e smentite Blogo ha confermato la prima concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, ex showgirl nonché ex di Flavio Briatore. Un nome che era già trapelato fra i papabili della scorsa edizione.

Questa del GF Vip sarà un’esperienza deja-vu per Elisabetta Gregoraci, che in passato ha partecipato al reality Ritorno Al Presente di Carlo Conti ed al talent show Baila! di Barbara d’Urso.

“Posso dire, senza tema di smentita, che si profila un cast straordinario, migliore persino della scorsa edizione, che era già forte. […] Per la prima volta in 20 anni di Grande Fratello e in 4 anni di GF Vip, i Vip, quelli veri. si sono presentati dicendo: “Mi è piaciuto quello che ho visto, ho fiducia in te perchè ho visto il tuo sforzo nel raccontare la realtà della persona” e questo li fa sentire più al sicuro”.

“Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Fino a ieri se mi dicevi Zoom pensavo alla canzone della Carrà. Adesso ho scoperto che è una programma per videochiamate. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono casere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.