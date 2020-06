Alfonso Signorini in queste settimane ha parlato del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip parlando di grossi nomi e importanti novità perché “Per la prima volta in 20 anni i vip si fidano dei reality grazie a me”.

Il primo nome ufficiale fatto da Blogo sembrerebbe essere quello di Elisabetta Gregoraci, ma i media hanno parlato anche di Andrea Damante e delle sorelle Buccino, nonostante quest’ultime hanno parzialmente smentito.

Alla lunga lista dei Vip il portale televisivo BubinoBlog ha aggiunto altri quattro nomi che sarebbero tutti in trattativa: due uomini e due donne. Gli uomini sarebbero due attori delle fiction Mediaset, il primo sarebbe Gabriel Garko, mentre il secondo Massimiliano Morra. E se Garko secondo il settimanale Oggi avrebbe categoricamente rifiutato, Morra sembrerebbe essere molto interessato.

A loro si aggiungerebbero Flavia Vento “che farebbero difficoltà a convincerla” ed una famosa e ricca nobildonna romana. Il nome di Patrizia De Blanck è quello più accreditato.

Grande Fratello Vip 5: i rumor sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Michela Quattrociocche, attrice

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Elisabetta Gregoraci, conduttrice

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)