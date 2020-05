Dopo il successo di Pratiful potremmo assistere ad uno spin off della serie direttamente fra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Un GF Vip Pratiful Edition con unica assente Pamela Perricciolo.

Intervistata da SuperGuidaTv in occasione del lancio del suo libro, Pamela Prati ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip confessando che le piacerebbe rifarla.

“Per me è stata un’esperienza positiva e l’avrei anche rifatta. In quel momento non l’ho vissuta come avrei potuto vivermela oggi. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello ho preso atto del fatto che a comprendermi sono stati in particolare gli adolescenti“.