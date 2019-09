Manca poco più di un mese all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip e sono già oltre quaranta i famosi (o gli aspiranti tali) che sono stati contattati da Alfonso Signorini che da settimane porta avanti i provini insieme ai suoi autori.

Secondo il portale Il Vicolo Delle News, Alfonso Signorini avrebbe puntato anche vari ex protagonisti di Uomini e Donne fra cui Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Luca Daffrè e Rodolfo Salemi. Secondo la fonte, però, non tutti e quattro entreranno nella Casa.

Fra i famosi che avrebbero sostenuto il provino ci sarebbero anche Francesco Chiofalo e la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, il comico Gianluca Fubelli, l’influencer Zoe Cristofori (che ebbe un flirt con Fabrizio Corona la scorsa estate) e Ginevra Lambrushi (peperina, ex di Niccolò Bettarini).

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)