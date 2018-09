Il Grande Fratello Vip a mio avviso è il più bel reality proposto dalla TV italiana e le prime due edizioni fra drammi, scandali, polemiche e amori sono state perlopiù perfette.

Solo due anni fa assistevamo al breakdown di Pamela Prati “chiamatemi un taxi” chiusa nel cesso, Giulia De Lellis che diceva alla figlia della Mosetti di andarsene a giocare un po’ più in là, lo squallore della lista delle donne di Bettarini (con tanto di commento di Russo che gli costò la squalifica) e ben due mesi di Queen Valery show fra campane tibetane, scolapasta we wagliò ed eppi bordei tu iu.

Non da meno è stata la seconda edizione, chiamata a battere l’iconicità della prima…riuscendoci: Soleil che molla in diretta Onestini che a sua volta crea il duo degli Oneston e “batti le mani schiocca le dita umore alto tutta la vita”, passando per lo scandalo bestemmie da Predolin a Impastato fino all’iconicità del camalow, Giulia De Lellis con i suoi strafalcioni, le sue bimbe e le sfuriate di Signorini, il triangolo Monte-Moser-Rodriguez con tanto di armadio, confessionale e chi più ne ha più ne metta, fino ad arrivare al Re Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto di risate, gif e meme che useremo in eterno. Il tutto ovviamente condito da una valanga di trash proveniente dalla Di Pietro, dalla Izzo e dalla Clery.

Grande Fratello Vip 3, le aspettative

Insomma: le prime due edizioni del Grande Fratello Vip sono state perfette e le aspettative sulla terza sono altissime. Carne al fuoco c’è: la Marchesa d’Aragona è la salvezza trash di questo cast, ma anche Lisa Fusco potrebbe regalarci delle gioie. Occhi puntati anche su Monte chiamato a ripulirsi dall’immagine del canna-gate e sulle Donatella: l’ingresso di Corona per un confronto con l’ex sembrerebbe scontato. Dall’alto potenziale anche Giulia Salemi, mentre la quota manzi è ampiamente rappresentata. A contendersi il meltdown sono invece Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi: se durano due settimane senza scappare è un miracolo.

