Grande Fratello Vip, il ritorno: partirà lunedì 24 settembre la terza edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, il cast completo

Il cast, uscito nelle scorse settimane ed ufficializzato da TV Sorrisi & Canzoni con la classica foto di gruppo, vede 9 uomini (Francesco Monte, Walter Nudo, Ivan Cattaneo, Enrico Silvestrin, Fabio Basile, Maurizio Battista, Elia Fongaro, Andrea Mainardi e Stefano Sala) e 8 donne (Eleonora Giorgi, Giulia Salemi, Le Donatella, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Benedetta Mazza e Jane Alexander).

Considerando che Le Donatella probabilmente saranno considerate un unico concorrente, si fa sempre più insistente la voce che vedrebbe due ragazze entrare all’ultimo minuto nella Casa (come successo lo scorso anno con Carla Cruz ed Ivana Mrazova).

Un cast sicuramente interessante e dall’alto potenziale trash, ma per la prima volta in tre anni non c’è nessuno “davvero” famoso.