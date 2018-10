Quali sono i cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2018? A svelarli è stato il settimanale Nuovo, specificando che fra tutte le celebrità sarebbe Lory Del Santo quella più pagata [premi qua per leggere i cachet dei vip dello scorso anno].

Riccardo Signoretti ha scritto che la concorrente più pagata di questa edizione sarebbe proprio Lory Del Santo che, qualora arrivasse in finale, staccherebbe un assegno di circa 110 mila euro (poco più di 10 mila euro a settimana).

Eleonora Giorgi, Ivan Cattaneo, Francesco Monte e Fabio Basile, invece, percepirebbero a settimana un cachet dai 5 ai 10 mila euro, mentre Maurizio Battista aveva firmato per 5 mila euro a settimana. Ovviamente il ritiro gli sarà costato una ricca penale.



Più basse sarebbero le cifre percepite dagli altri concorrenti, che potrebbero oscillare dai 1000 ai 3000 euro settimanali.

Riccardo Signoretti ha poi anche svelato il cachet che gli autori avrebbero proposto a Cristiano Malgioglio per restare in casa – in qualità di guest star – per tre settimane: 90 mila euro (30 mila euro a settimana). Il paroliere avrebbe però rifiutato, limitando la sua ospitata ad un paio di minuti di diretta.