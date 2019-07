Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha già chiamato a rapporto molte celebrità, fra cui Cicciolina (che potrebbe entrare forse insieme al figlio o forse insieme al proprio avvocato), Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne e l’attrice Eva Robin’s; ma i provini continueranno per tutta l’estate.

Al di là dei nomi che uno vorrebbe realmente ma che sono irrealizzabili (vedi Tina Cipollari o Gemma Galgani, che puntualmente escono ad ogni toto-cast dei reality), ecco 10 nomi fattibili ed interessanti che potrebbero essere presi in considerazione dalla produzione del GF Vip e da Alfonso Signorini stesso.

Persone famose – chi più chi meno – che hanno un vissuto ed una storia personale interessante e che ipoteticamente potrebbero davvero partecipare al reality di Canale Cinque. E visto che quando a marzo scrissi che mi sarebbe piaciuta una conduzione al maschile mi hanno accontentato, chissà se anche questi nomi verrano davvero presi in considerazione.

Insomma, nel “cast che vorrei” sicuramente non mancherebbe Nadia Rinaldi, attrice già vista in azione in più reality show, da La Talpa a L’Isola dei Famosi. Diretta, schietta, ma anche una mamma premurosa. La sua vita sentimentale è stata molto complicata e questo potrebbe portare spunti interessanti nel racconto.



Un’altra donna che non deve assolutamente mancare è la cantante Donatella Milani, l’unica che è riuscita a litigare su Rai Uno nel programma Ora O Mai Più. E se è riuscita a far valere i suoi ideali in un programma come quello, figuriamoci al GF Vip.

Il terzo nome è quello di una vera leader, Samantha De Grenet, una donna che potrebbe davvero prendere in mano le redini del gioco. E se di donne forti dobbiamo parlare, perché non anche Karina Cascella? Ha sempre dichiarato di aver rifiutato in passato di partecipare ai reality per amore di sua figlia, ma ora che la bambina sta crescendo nulla le vieterebbe di allontanarsi un paio di mesi..

E dato che al primo GF Vip hanno partecipato mamma e figlia (le Mosetti), nel secondo due fratelli (i Rodriguez) e nel terzo due gemelle (le Donatella), perché non riproporre l’idea del concorrente unico con due sorelle? Non due sorelle a caso, ovviamente, bensì Paola e Chiara. Le due hanno cresciuto un’intera generazione ed ora che si sono ufficialmente riappacificate sarebbe bello vederle di nuovo insieme in un progetto televisivo.

Un’altra artista che potrebbe partecipare – dato di aver sempre ammesso di non disdegnare il piccolo schermo – è Arisa, una donna dolcemente complicata che starei ore a sentir parlare..



Per quanto riguarda i maschietti invece mi piacerebbe vedere in casa Lorenzo Crespi e Gianluca Grignani, due teste calde che potrebbero regalarci moltissime soddisfazioni trash. Un altro nome che vorrei che partecipasse è il Mago Forest, da circa un ventennio protagonista dei vari Mai Dire con la Gialappa’s. Sarebbe interessante vederlo all’interno dei luoghi vissuti in passato dagli altri gieffini che ha sempre bonariamente preso in giro.

Un altro concorrente che vorrei (ma solo perché mi piace) è Antonio Moriconi di Uomini e Donne, mentre applaudirei l’entrata del Divino Otelma solo per sentirlo parlare al plurale. E dato che la quota rainbow non manca mai voglio anche Solange. Non la sorella di Beyoncé, ovviamente, ma Solange il cartomante di Buona Domenica di Costanzo. Immaginatevi gli scontri fra lui e Otelma e amatemi.