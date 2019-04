Michael Terlizzi è senza ombra di dubbio il concorrente più discusso di questa prima settimana gieffina e dopo le insinuazioni sulla sua presunta omosessualità da parte di Cristian Imparato e la confessione di soffrire di una rara malattia, il concorrente milanese ha ammesso di aver pensato al ritiro.

“Il problema è che non sto bene, non so se faccio più bella figura a prendere ed uscire… Perché non mi sento, non lo so, sto vivendo delle serie difficoltà che non riesco a spiegarti. Non riesco a spiegarti neanche io. Se mi chiedi ‘Michael qual è il problema?’, io stesso non so risponderti. Mi viene la voglia di prendere la valigia e uscire

Disagio che Michael Terlizzi aveva già confessato poche ore prima a Cristian Imparato:

“Non mi sento a mio agio. Se devo stare qui dentro, devo stare bene con le persone che sono dentro. Non è che voglio stare bene con tutti o che voglio il bene di tutti. Diciamo che con qualcuno sto bene, ma per come sono fatto io, vorrei qualcosa di più.

Per adesso non c’è questo. Magari ci sarà più avanti, ma per adesso non c’è e questo mi infastidisce. Sono davvero pensieroso. Io so che ci vuole tempo, però dall’altra parte penso troppo. Io non voglio essere necessario per voi in casa, però spero almeno di piacervi come persona. Ho paura di uscire senza aver lasciato a voi ciò che vorrei lasciarvi […] Forse non devo cercare questo affetto qui dentro, non lo so”.