Sono passate poco meno di due settimane (sono esattamente 10 giorno che i concorrenti sono entrati in casa), ma il Grande Fratello è già a quota tre diffide.

La prima, nonché la più nota, come tutti già sappiamo è stata indirizzata ad Ivana Icardi da parte di Wanda Nara, stanca dei continui attacchi della cognata in diretta televisiva. La seconda è stata fatta da Cristiano De André alle sue figlie Fabrizia e Francesca (anche se la prima ha deciso alla fine di non entrare in casa), mentre l’ultima riguarda Valentina Vignali e gliel’ha mandata Francesca Brambilla, la ragazza con cui Stefano Laudoni la tradì la prima volta.

Valentina in casa ha raccontato la storia fra Stefano e Francesca in più occasioni e questo non è affatto piaciuto alla showgirl che ha così deciso di diffidarla.

“Tre diffide in due puntate è un nuovo Guinness World Record della d’Urso” ha commentato ironicamente la conduttrice prima di leggere la nota degli avvocati.

