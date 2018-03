Mistero sul cast del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, la scorsa settimana Davide Maggio (che non ne sbaglia mai una) ha annunciato che nel reality di Canale 5 sarebbero sbarcati anche diversi concorrenti “vip”.

Il noto sito televisivo aveva fatto i nomi di Veronica Ciardi, Andrea Cerioli, Marco Cucolo e Guendalina Tavassi.

Ieri su Spy Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Mediaset non ha intenzione di inserire nomi già noti, ma nello stesso articolo ha riportato anche dei rumor secondo i quali sarebbero stati presi in considerazione:

Valentina Vignali

Zoe Cristofoli

Ginevra Lambruschi

Michael Terlizzi

Andrea Cerioli (INCROCIAMO LE DITA, POTREBBE REGALARCI GRANDI GIOIE)

Man Lo Zhang

Karina Cascella

Matteo Gentili

Tutti nomi più o meno noti nel mondo dello spettacolo, che contano centinaia di migliaia di follower sui loro profili social.

Partiamo dal presupposto che Karina secondo me dovrebbe essere una delle opinioniste, ma in generale questi personaggi li vedo più adatti al GF Vip che a quello Nip (non iniziate a dire “ma chi?”, vi ricordo che al GF Vip 2 abbiamo avuto la modella dei piedi, Ignazio Moser, 5/6 familiari di Belen, la pallavolista e la tizia che beveva il collutorio).

Adesso però ecco dei buoni motivi per sperare che Andrea finisca nel cast…