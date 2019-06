Erica Piamonte al Grande Fratello ha fatto coming out, confessando però di non averlo mai detto ai propri genitori per paura di una loro reazione.

“Io sono bisessuale ed a loro non gliel’ho mai detto. Ho avuto una fidanzata ma secondo te gliel’ho detto a mio babbo? No, perché so già che non mi avrebbe detto niente ed il fatto che non mi avrebbe detto niente per me sarebbe stata una sconfitta. Io non mi accontento dell’indifferenza, vorrei la felicità. Che sono bisessuale lo sa solo mia sorella. Io quando avevo questa fidanzata vivevo con alcune mie amiche e quindi lei veniva a casa nostra. Io avevo un’amica che mi ha detto ‘guarda, mi dispiace ma io non voglio vedere nulla‘. Ovvio che io poi non glielo dica ai miei, perché una risposta così a me ha fatto morire. Io mi devo sentire diversa perché? Perché io con delle persone che conosco da un minuto posso sentirmi libera di dire le mie cose e mi capiscono e con i miei no?”