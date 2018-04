Stamani durante la conferenza stampa del Grande Fratello gli autori hanno rivelato le novità di questa edizione.

Pare infatti che ci saranno nuove telecamere robotizzate e un meccanismo che permetterà al pubblico di “interagire” con i concorrenti, gli utenti infatti potranno votare per decidere cosa far fare ai ragazzi dentro la casa, una sorta di Uman – Take Control.

“Ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate comandate con un joystick, una cosa assolutamente nuova per tutto il mondo. Questa è la prima edizione del GF mondiale che supporta questa tecnologia, ci stanno aiutando i tecnici olandesi e se funzionerà tutto bene arriveranno le altre edizioni a replicare la cosa. […]

Da quest’anno la diretta streaming avrà due regie che gli utenti potranno scegliere. Vogliamo portare la voce dei telespettatori all’interno della casa, cercando di far fare ai ragazzi quello che deciderà il pubblico. Gli utenti potranno decidere di far fare qualcosa ai concorrenti”.