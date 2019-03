Si aggiungono altri due nomi al cast del Grande Fratello che tornerà in pompa magna da lunedì 8 aprile su Canale Cinque a distanza di una settimana dall’elezione del vincitore de L’Isola dei Famosi e se al timone è stata confermata Barbara d’Urso, fra il parterre degli opinionisti l’unico confermato sembrerebbe essere Cristiano Malgioglio (ma potrebbe arrivare anche Iva Zanicchi).

Il Grande Fratello, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione, sarà condotto per la quinta volta dalla d’Urso che ha già portato alla vittoria negli scorsi anni Floriana Secondi, Serena Garitta, Jonathan Kashanian e Alberto Mezzetti. Anche quest’anno, proprio come l’anno scorso, parte del cast sarà composto da volti che in qualche modo abbiamo già visto in televisione perché legati a qualche personaggio famoso o a qualche vicenda di gossip.

E se nel 2018 abbiamo visto varcare la famosa porta rossa il fidanzato di Paola Di Benedetto, il Ken di Civitavecchia e la figlia di Bobby Solo, quest’anno secondo gli ultimi rumors Carmelita avrebbe messo gli occhi sulla mamma di Giulia Salemi, sul fidanzato di Giovanni Ciacci, sulla sorella di Mauro Icardi, sull’ex marito di Tina Cipollari e sulla figlia di Cristiano De Andrè. A loro, come premesso, si aggiungono due nomi svelati da Dagospia: il cantante di Ti Lascio Una Canzone, Cristian Imparato e Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli.

Dovessero venire tutti confermati sarebbero 7 i concorrenti “già visti” in televisione.

Al Grande Fratello, anche se non in qualità di concorrente, dovrebbe sbarcare anche il farmacista Alberico Lemme che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe restare in casa una settimana come guest star per far dimagrire i concorrenti a suon di piatti di pasta e dolci alla panna.