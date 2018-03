L’Isola dei Famosi è (quasi) agli sgoccioli (mancano quattro puntate) ed ormai tutta l’attenzione è rivolta al Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Secondo il settimanale Spy di Alfonso Signorini (che ha provato a fare chiarezza sul provino di Belen Rodriguez), quest’anno ci sarebbero alcune grandi novità.

Le più brutte (via il dente, via il dolore) sarebbero durata, diretta e casa: pare infatti che il reality durerà solo 40 giorni (la metà dell’ultima edizione), che la diretta su Mediaset Extra non sarà H24 (probabilmente come per la versione Vip sarà staccata dalle 6 alle 10 del mattino) e che la casa sarà la stessa dell’ultima edizione, compreso il famoso armadio che spero abbiano igienizzato con un lanciafiamme.

Fra le novità che potrebbero rivelarsi interessanti ci sarebbero il rientro di alcuni ex gieffini (anche se non sono totalmente d’accordo, qua vi spiego il motivo) e gli opinionisti contattati, che pare siano Cristiano Malgioglio, Platinette, Vladimir Luxuria e Mara Maionchi.

Personalmente suggerirei di pensare anche a Simona Izzo, vera attaccabrighe dell’ultima edizione.

Bitches, manca un mese.