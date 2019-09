Qualche giorno fa il format Big Brother ha festeggiato vent’anni ed in Italia, il Grande Fratello, ha da poco soffiato 19 candeline. Per questo motivo il Corriere della Sera ha intervistato Leonardo Pasquinelli, che nel 2000 era il capo dell’intrattenimento a Mediaset.



“Quando è arrivato il Grande Fratello ci fu una grande discussione, in azienda c’era chi sosteneva che fosse un programma ai confini della moralità e spingeva per trasmetterlo in seconda serata su Italia1. La scelta di Daria Bignardi fu essenziale per mitigare l’impatto critico in un Paese cattolico come il nostro. Era il volto giusto per unire alto e basso, per dare un manto borghese e rispettabile a uno show popolare e indecente”.