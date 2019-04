Al Grande Fratello è in corso uno sciopero dei concorrenti che protestano in maniera silenziosa (in tutti i sensi) contro l’ingresso di Alberico Lemme.

I ragazzi si sono messi in salotto seduti per terra in silenzio per chiedere la squalifica del farmacista più discusso della televisione, che poche ore fa ha ironizzato sulla morte dei propri figli, scatenando una furiosa lite con Valentina Vignali.

Al silenzio hanno aderito tutti i concorrenti tranne Ivana Icardi.