Gaetano Arena è entrato al Grande Fratello come il bonazzo che non deve chiedere mai e come sosia ufficiale di Gabriel Garko, Raoul Bova, Raz Degan, Riccardo Scamarcio, Johnny Depp e Fabrizio Corona (così ha detto lui nella clip di presentazione), eppure dentro la casa si è beccato un sonoro due di picche dalla giovanissima Martina Nasoni, nota ai più come la ragazza con il cuore di latta.

Gaetano – che per sua ammissione fa capitombolare ai suoi piedi le ragazze come se nulla fosse – si è infatti dichiarato a Martina e nonostante io fossi un fan di questa coppia, la Nasoni si è tirata indietro friendzonaldolo.

Che carini Martina e Gaetano #GF16 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 12 aprile 2019

A raccontare il curioso aneddoto è stata proprio Martina ad Ivana e Mila.

“Io mi sento a disagio con Gaetano, non provo niente per lui, non c’è proprio nessun interesse. Sì ha un bello sguardo, ma non vedo altro. A lui gliel’ho detto in faccia l’altra sera, quando eravamo qua fuori a fumare una sigaretta. Lui mi ha detto ‘ma se io impazzisco e ti bacio?’, ma io gli ho risposto ‘se lo fai sappi che non te lo lascerei fare perché non è un interesse ricambiato’. Io qua dentro voglio stare tranquilla. Preferisco Daniele”.

Il video della friendzone potete trovarlo premendo qua. Mandate i sali a Gaetano.

Martina ha definitivamente dato fine alla ship con Gaetano , a lei piace Danieleee #GF16 — Valentina966 (@Vale_EmisK) 14 aprile 2019