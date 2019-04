La scorsa settimana Erica Piamonte ha svelato ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello di essere bisessuale e ieri con Ambra ha parlato della sua ex fidanzata.

“La mia ex è piatta, è una ragazza molto carina ma molto maschiaccio. Quando viene a trovarmi in negozio (Erica fa la commessa in un negozio di intimo, ndr), le dico sempre di provarsi qualche costume molto femminile e lei tutte le volte mi manda a fancu*o perché è molto maschiaccio, si veste larga, ha i capelli corti, si trucca solo con la matita nera. A me la ragazza piace o a maschiaccio che si vede che è lesbica oppure tipo la Francy (Francesca De Andrè, ndr), non mi garbano le bellezze raffinate tipo una biondina con gli occhi azzurri, non mi attira”.

Erica, infatti, durante il gioco della bottiglia ha scelto di baciare sulla bocca Francesca De Andrè, un nome non scelto a caso.

Questa è la seconda volta che Erica parla della sua ex fidanzata, lo ha fatto anche con Cristian Imparato.

“Io sono bisessuale ed a loro non gliel’ho mai detto. Ho avuto una fidanzata ma secondo te gliel’ho detto a mio babbo? No, perché so già che non mi avrebbe detto niente ed il fatto che non mi avrebbe detto niente per me sarebbe stata una sconfitta. Io non mi accontento dell’indifferenza, vorrei la felicità. Che sono bisessuale lo sa solo mia sorella. Io quando avevo questa fidanzata vivevo con alcune mie amiche e quindi lei veniva a casa nostra. Io avevo un’amica che mi ha detto ‘guarda, mi dispiace ma io non voglio vedere nulla‘. Ovvio che io poi non glielo dica ai miei, perché una risposta così a me ha fatto morire. Io mi devo sentire diversa perché? Perché io con delle persone che conosco da un minuto posso sentirmi libera di dire le mie cose e mi capiscono e con i miei no?”