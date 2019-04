Cristian Imparato ieri sera al Grande Fratello ha organizzato (per l’ennesima volta) il gioco della bottiglia e se lui è rimasto a bocca asciutta (in tutti i sensi), molti gieffini si sono dati dei baci, come Daniele e Ambra, Daniele e Martina, Erica e Gaetano, Erica e Michael ed Erica e Francesca.

Se molti sono stati dei semplici bacetti a stampo per gioco, quelli fra Daniele / Martina e Erica / Francesca potrebbero nascondere qualcosa di più.



Non è infatti una novità che Martina abbia un interesse per Daniele e ieri pomeriggio ha fatto di tutto per attirare la sua attenzione (“Sei del cancro? O mio dio, tutti i miei fidanzati erano del cancro!” / “Per vivere respiri? Non dirmelo, anche io!” / “Quando hai sete bevi l’acqua? Giuramelo, anche io! Anime gemelle proprio”), beccandosi un palo dietro l’altro dal veneto.

Durante il gioco della bottiglia – le ragazze che sapevano di questo interesse di Martina nei confronti di Daniele – si son quindi divertite a farli baciare.

Un altro bacio che potrebbe nascondere un altro interesse è quello fra Erica e Francesca: quando è stato chiesto alla toscana di scegliere chi baciare, la ragazza non c’ha pensato due volte ed ha baciato la De André, dopo aver fatto coppia-fissa con lei per tutto il giorno.

Francesca De André, proprio come Erica Piamonte, è bisessuale, ma c’è un piccolissimo problema: è felicemente fidanzata. Erica si prenderà un palo?

Tra Francesca e Erica c’è inciucio 😂😂😂😂#gf16 — descanta bauchi (@DescantaB) 16 aprile 2019

Francesca De André, il coming out nel 2012