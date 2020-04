Il palinsesto televisivo è stato stravolto dal CoronaVirus, Uomini e Donne è in pausa, Ballando con le Stelle è stato posticipato e il GF Vip ha chiuso i battenti in anticipo. Ma cosa ne sarà del programmi estivi e del prossimo autunno? Giuseppe Candela su Dagospia ha fatto una rivelazione interessante. Secondo le fonti del noto giornalista il Grande Fratello di Barbara d’Urso potrebbe non andare in onda a settembre, mentre per adesso sarebbero confermate le due edizioni di Temptation Island, Nip e Vip.

“A settembre parte il mio Grande Fratello”, aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Stando alle nostre fonti così non dovrebbe essere. Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip. Il programma dei sentimenti non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe essere messo in quarantena prima delle registrazioni?

A quanto pare il trash estivo è salvo, adesso c’è da capire invece che ne sarà del Grande Fratello, anche perché con la prossima edizione si sarebbero festeggiati i 20 anni del padre di tutti i reality show.