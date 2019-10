Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini deve ancora iniziare, ma a quanto pare le trattative per la prossima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso (la diciassettesima che andrà in onda nella primavera del 2020) sono già in corso.

Intervistata dal settimanale Oggi, Iva Zanicchi ha infatti confermato che anche nel 2020 resterà in Mediaset dove lavorerà in La Repubblica Delle Donne di Piero Chiambretti, All Together Now di Michelle Hunziker e di nuovo al Grande Fratello al fianco di Cristiano Malgioglio.

Programmi fatti scrivere nero su bianco nel contratto.

“Ho appena raggiunto un nuovo accordo a Cologno Monzese, quindi graviterò ancora da quelle parti. Anzitutto Chiambretti, che riparte a fine ottobre con La repubblica delle donne. Lui ha idee da sottopormi, io ne ho da sottoporre a lui. Dovremmo accordarci per una presenza fissa. Tornerò anche a All Together Now, ma per tutte e sei le puntate, non una sola. E poi sarò ancora opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello insieme con Cristiano Malgioglio”.

Siete pronti a rivedere la d’Urso con Malgioglio e la Zanicchi?