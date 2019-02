Barbara d’Urso per il Grande Fratello 2019 ha deciso di replicare la formula dello scorso anno che ha visto un cast ibrido fra perfetti sconosciuti e qualche volto noto ai più per le proprie vicende gossippare.

Se l’anno scorso ha rinchiuso in casa Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, quest’anno ha deciso di puntare tutto su un’altra figlia d’arte molto discussa, Francesca De Andrè, che con il padre ha non pochi conflitti.

Secondo quanto dichiarato da Francesca De Andrè (che anni fa partecipò anche ad un’edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura), suo padre Cristiano De Andrè l’ha denunciata per diffamazione, dopo che lei aveva dichiarato di aver ricevuto “calci e pugni” da parte sua.

“Mi ha denunciata per diffamazione per delle cose che ho raccontato qui e di tutte ho portato le prove. Mio padre non si è mai fatto vedere in tribunale, ha mandato l’avvocato. Lui aveva da fare, le vacanze con la fidanzata, comprare la jacuzzi, il cane ecc… Abbiamo parlato qui del fatto che la fidanzata fosse stata picchiata, lui ha pensato bene di fare una denuncia per diffamazione anche per questo. C’erano testimoni, che non si conoscevano, e hanno visto tutti calci e pugni. Mio padre è un uomo violento. Va per vie legali anche il rapporto tra mio padre e mia sorella Alice. La cosa assurda è che, nonostante siano tutti aneddoti evidenti, io devo sempre spiegare. Io spero che la legge in cui confido ci darà le risposte che aspettiamo”.