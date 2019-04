Al Grande Fratello in occasione della Santa Pasqua i concorrenti sono stati messi alla prova e a turno, tutti, dovranno sedersi in un nido posizionato in giardino per “covare” delle uova. Dentro al nido ci deve essere sempre qualcuno e questo dovranno farlo per 24 ore, pena nessun pranzo prelibato durante le festività.

Il nido sarà quindi sempre occupato da qualcuno sia durante la notte sia durante il giorno e Daniele Dal Moro, parlando con Valentina Vignali, ha ipotizzato l’idea di farci restare sempre Alberico Lemme. Convincendolo? No: legandolo, sedandolo e seviziandolo.

Un’uscita così infelice che la stessa Vignali ha chiesto al gieffino di smettere di parlare: “Daniele stai zitto, fidati, stai zitto. Hai detto una cosa…“.

Ecco la frase incriminata (“Potremmo seviziarlo e lasciarlo lì? Ma se tipo lo leghiamo e lo sediamo? Cosa può fare? Non gli facciamo male“) ed il video:

#GF16 Daniele da espulsione anche lui parla di seviziare e picchiare Lemme pic.twitter.com/TxS3YkU9sV — MikaReign (@MikyLosc) 20 aprile 2019

