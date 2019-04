Qualche giorno fa al Grande Fratello Daniele e Cristian hanno aspramente litigato e quando il veronese ha raccontato della discussione alla Vignali, ha appellato Imparato con il termine ‘checca’, una parola con una connotazione omofoba che ha scatenato un putiferio online.

I suoi amici in questi giorni hanno recuperato una serie di video che mostrano Daniele in atteggiamenti friendly sia con un ragazzo gay che con una ragazza transessuale attaccando chiunque lo abbia appellato come un omofobo.

“L’uso del termine “checca” è sicuramente un’uscita infelice e spiacevole, che va condannata se utilizzata in un contesto ingiurioso.

Gravissimo è però riutilizzare questo termine come movente per fondare un’accusa pesante e altamente diffamatoria come l’omofobia, col solo fine di creare e successivamente alimentare un falso e triste scenario mediatico.

L’omofobia è un problema reale che va combattuto con ogni mezzo possibile ma che non risiede nella persona di Daniele, né nei modi né negli atteggiamenti; e questo è sotto gli occhi di tutti ogni giorno.

Stop omofobia!”

Ecco il video incriminato.

Credete agli amici di Daniele?