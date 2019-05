La scorsa settimana Daniele e Cristian hanno avuto una lite furiosa a causa della nomination ricevuta dal bel veronese. Sono volate parole grosse e Daniele ha anche pronunciato più volte una parola omofoba contro Imparato.

Adesso però il peggio è passato e tra i due ragazzi è tornata l’armonia, tanto che è arrivato pure un bacio a stampo. Nei giorni scorsi Daniele ha più volte scherzato, dicendo che avrebbe limonato con Cristian e oggi – per suggellare la pace – l’ha baciato sulla bocca.

Prima il bacio con Michael Terlizzi e ora quello con Dal Moro, sono certo che Cristian in questo momento sia molto felice…



Fino alla settimana scorsa insultavi Cristian per la sua omosessualità, e oggi invece gli chiedi di darti un bacio con tanto di sorrisone a 32 denti dopo che te l’ha dato. Daniele caro che bel coming out che hai fatto. Ma io lo immaginavo. 😄 #GF16 pic.twitter.com/XWLhY5m0vG

ma Daniele che adesso per non sembrare omofobo bacia Cristian in bocca ogni 5 minuti pensa che nessuno capisce il suo teatrino? #GF16 pic.twitter.com/AWNoudkDJQ

