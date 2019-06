Lunedì sera il Grande Fratello eleggerà il suo sedicesimo vincitore. Chi sarà? Vi ricordo che in finale al momento ci sono Daniele Dal Moro, Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini e Martina Nasoni, mentre altri tre concorrenti sono al ballottaggio e solo uno accederà alla finalissima.

I tre al televoto sono Erica Piamonte, Enrico Contarin e Francesca De Andrè: due di loro saranno eliminati ad inizio puntata, mentre l’altro si unirà ai quattro finalisti.

Due sondaggi danno Enrico finalista, mentre l’altro Erica. Zero possibilità per la De Andrè.

Grande Fratello 16, i finalisti

Daniele Dal Moro

Gennaro Lillio

Gianmarco Onestini

Martina Nasoni

Grande Fratello 16, gli eliminati

Ambra Lombardo

Angela Losito

Audrey Chabloz

Cristian Imparato

Gaetano Arena

Ivana Icardi

Kikò Nalli

Michael Terlizzi

Jessica Mazzoli

Mila Suarez

Serena Rutelli

Valentina Vignali