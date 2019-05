Chi sarà il quinto concorrente eliminato della sedicesima edizione del Grande Fratello?

Dopo Audrey Chabloz, Ambra Lombardo, Ivana Icardi e Cristian Imparato in nomination sono finiti Martina Nasoni, Mila Suarez ed Erica Piamonte. Una di loro uscirà, chi? Il televoto anche questa settimana è in positivo ed uscirà quindi il meno preferito del pubblico.

In due sondaggi alla domanda “chi vuoi salvare?” il pubblico ha scelto in uno Mila (seguita da Erica) e nell’altro Martina (seguita da Mila), mentre nel sondaggio di FanPage che chiede “chi vuoi eliminare?” i lettori hanno votato per Mila (seguita da Erica).

Insomma, nessun sondaggio è coerente con l’altro e l’eliminazione di questa settimana può essere davvero inaspettata.

Chi vorreste che esca?

