Oggi è ufficialmente il grande giorno e Barbara d’Urso, in collegamento con Barbara Palombelli in diretta da Forum, ha annunciato l’arrivo del Grande Fratello svelando in “anteprima” solo per il pubblico televisivo l’arrivo nel cast di Jessica Mazzoli, cantante nota ai più per aver partecipato ad X Factor (la stessa edizione che ha lanciato Francesca Michielin) e per aver concepito insieme a Morgan la piccola Lara, figlia che secondo quanto dichiarato dalla gieffina il padre ha visto solo due volte in tutta la sua vita.

Ad oggi Morgan è fra i coach di The Voice Of Italy, mentre Jessica Mazzoli è rinchiusa in un hotel pronta a debuttare nel cast della sedicesima edizione del Grande Fratello, dove incontrerà anche Serena Rutelli, figlia di Barbara Palombelli.

“Sono abbastanza in ansia – ha confessato Barbara Palombelli a Barbara d’Urso – perché stasera c’è anche mia figlia con i tuoi ragazzi. Però tu sai come me che il Grande Fratello è stato un modello anche per la politica, perché in queste ore si stanno scegliendo tutti i candidati delle liste come tu più o meno hai scelto i tuoi concorrenti”.

La d’Urso ha poi precisato che la Rutelli ha fatto un regolare provino come tutti gli altri.

“Un giorno la Palombelli mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘Barbara, come si fa a far fare un provino ad una persona?’, io le ho dato il numero di telefono come ho dato a tutte le persone che me lo hanno chiesto e lei mi ha risposto ‘Va bene, mando mia figlia’, io ‘Come tua figlia?’ e lei mi ha detto ‘E’ il sogno della sua vita, da quando l’abbiamo adottata vuole fare il Grande Fratello’”.

Ecco il video: