Le anticipazioni che volevano Eliana Michelazzo al Grande Fratello si sono rivelate veritiere (almeno in parte), dato che secondo quanto diramato da Mediaset la manager di Pamela Prati lunedì sera sarà in studio da Barbara d’Urso.

“Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del caso televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Mark Caltagirone, interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo. Nell’intervista, Eliana Michelazzo ha, finalmente, confessato la verità sul gossip che da settimane imperversa in tv, sulla carta stampata e sul web, rivelando che Mark Caltagirone non esiste”.

Saranno quindi gli autori (o il pubblico da casa?) a scegliere il destino di Eliana Michelazzo. Entrerà?

Fra le altre anticipazioni una nuova busta choc per Francesca De Andrè che scoprirà il tradimento del suo fidanzato Giorgio con una misteriosa mora ed il rientro in casa di Mila Suarez per avere un confronto con i suoi ex coinquilini.

Non mancheranno infine l’eliminazione ed una nuova tornata di nomination.

Eliana Michelazzo entra al Grande Fratello: lo scoop di Dagospia | BitchyF https://t.co/YzJScUWpye — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 19 maggio 2019



Eliana Michelazzo al Grande Fratello, siete favorevoli o contrari? Io nel dubbio vi lascio questo video…