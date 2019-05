Domani sera il Grande Fratello di Barbara d’Urso tornerà con la sesta puntata che vedrà il ritorno in studio di Jessica Mazzoli (costretta a ritirarsi dopo l’operazione di peritonite) e l’ingresso in casa di Giorgio, il fidanzato (traditore?) di Francesca De Andrè.

Giorgio e Francesca potranno quindi chiarirsi (o lasciarsi definitivamente) al grido di “A casa miaaa? A casa miaaa?” dopo che Roxy, la presunta amante, ha raccontato la sua verità a Domenica Live.



darà poi spazio nuovamente a Serena Rutelli che – dopo aver ricevuto una lettera da parte della madre biologica ed un’altra da parte del fratello biologico – domani sera “il passato di Serena irromperà nella casa per portarle una piacevole sorpresa“. Cosa vorrà dire?

Ampio spazio poi alle coppie della casa, da Gennaro e Francesca a Gaetano e Erica, passando per Daniele e Martina e quella “finta” composta da Enrico e Guendalina, che terminerà la sua esperienza in Casa in qualità di guest star.

Entrerà in casa per un incontro con Michael Terlizzi anche Edoardo Ercole.

