Il nome di Daniele Interrante gravitava nell’aria da quando Guendalina Canessa è entrata al Grande Fratello per confrontarsi con Francesca De Andrè e come prevedibile lunedì sera entrerà nella casa per un confronto con le due.

L’ex amico di Costantino Vitagliano, infatti, avrebbe fatto una figlia con Guendalina Canessa salvo poi lasciarla immediatamente dopo il parto per intraprendere una relazione con Francesca De Andrè.

Ora Daniele non ha nessun rapporto sentimentale né con Guendalina né con Francesca, ma il suo nome è stato più volte tirato in ballo dalle due.

Oltre Daniele – messo di fronte a Guendalina e Francesca – anche Kikò sarà messo di fronte alle ultime due donne della sua vita: Tina Cipollari e Ambra Lombardo. A Kikò saranno infatti mostrate le dichiarazioni della Cipollari sulla Lombardo che non sono molto gentile.

Focus anche su Gennaro Lillio conteso da ben tre ragazze (Francesca, Erica e Mila) e sul fidanzato della De Andrè che starebbe da settimane con un’altra donna.

Ennesimo scoop anche su Serena Rutelli che dopo aver ricevuto la lettera di sua madre biologica, ne riceverà una anche da suo fratello biologico (che non conosce) e che è stato dato in adozione prima della sua nascita.

Ci sarà infine l’eliminazione ed una nuova tornata di nomination.

Grande Fratello 16, il cast

Ambra Lombardo

Angela Losito

Audrey Chabloz

Cristian Imparato

Daniele Dal Moro

Enrico Contarin

Erica Piamonte

Francesca De Andrè

Gaetano Arena

Gennaro Lillio

Gianmarco Onestini

Ivana Icardi

Jessica Mazzoli

Kikò Nalli

Martina Nasoni

Michael Terlizzi

Mila Suarez

Serena Rutelli

Valentina Vignali