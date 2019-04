Il Grande Fratello di Barbara d’Urso tornerà con la quarta puntata della sedicesima edizione domani sera, scontrandosi di nuovo contro la fiction di Rai Uno, Il Commissario Montalbano.

Dopo aver posticipato a martedì (causa Pasquetta) la puntata della scorsa settimana, Barbara d’Urso ritorna con il Grande Fratello lunedì sera con tanti assi nella manica: dalle anticipazioni ufficiali diramate da Mediaset scopriamo infatti che dentro la casa torneranno due ex gieffine per due confronti accesi con due attuali concorrenti.

Il primo è quello annunciato a Pomeriggio Cinque fra Guendalina Tavassi (del GF 11) e Cristian Imparato, che si sono accusati a vicenda di essere due nullità rifatte; mentre il secondo sarà fra Guendalina Canessa (del GF 7) e Francesca De Andrè, che in comune hanno / hanno avuto Daniele Interrante come fidanzato.

La Canessa poco fa su Instagram ha infatti scritto un post dedicato alla De Andrè (che nella notte ha limonato più volte Erica Piamonte).

“Ci sono momenti nella vita in cui devi dire agli altri STOP. In questi giorni sono stata in silenzio per riflettere e poi mi sono detta a me stessa che non era giusto affossare la mia testa sotto la sabbia. Sto parlando di Francesca De Andrè. La signora in questione, se così possiamo chiamarla, continua a riempirsi la sua bocca di giudizi verso la mia persona. Lo fa privatamente e adesso anche pubblicamente al Grande Fratello. Io sono andata avanti con la mia vita, Daniele pure…perché non lo fai anche tu? Quindi cara Francesca: STOP”.