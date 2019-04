In attesa di assistere allo scontro fra The Voice Of Italy e la terza puntata del Grande Fratello, domani sera Barbara d’Urso tornerà con il secondo appuntamento del reality.

Dalle anticipazioni diramate da Mediaset sul fuoco c’è moltissima carne partendo subito dall’eliminazione di una fra Audrey Chabloz e Erica Piamonte.

Per una persona che esce, due entreranno (anche se varranno come unico concorrente): sto parlando di Fabrizia e Francesca De Andrè, le figlie di Cristiano De Andrè (che ha già mandato a loro una diffida). Anche Alberico Lemme entrerà nella casa ma non sarà un concorrente, dato che le stesse anticipazioni ufficiali giocano con un misterioso ‘quale sarà il suo ruolo?’.

Ci sarà spazio anche per due confronti / scontri: entreranno infatti in casa Delia Duran, la nuova compagna di Alex Belli (che avrà un faccia a faccia con Mila Suarez) e Karina Cascella, che incontrerà Cristian Imparato, dopo che lui le ha dato della str*nza cornutazza napoletana.

Grande Fratello 16, il cast

Ambra Lombardo

Angela Losito

Audrey Chabloz

Cristian Imparato

Daniele Dal Moro

Enrico Contarin

Erica Piamonte

Gaetano Arena

Gennaro Lillio

Gianmarco Onestini

Ivana Icardi

Jessica Mazzoli

Kikò Nalli

Martina Nasoni

Michael Terlizzi

Mila Suarez

Serena Rutelli

Valentina Vignali