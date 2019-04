Si è riaperta ieri sera la famosa Porta rossa del Grande Fratello. Affiancata da Ivan Zanicchi e Cristiano Malgioglio in kilt, Barbara D’Urso ha dato il via alla 16esima edizione del reality. “Ma le mutande ce l’hai?”, ha chiesto subito la padrona di casa al paroliere, cercando di scoprirlo personalmente. Tanti i concorrenti, qualcuno già conosciuto. Come Jessica, ex di Morgan che prima di entrare nella Casa ha replicato alle parole del cantante che in un’intervista ha detto di essere stato incastrato. Durante la prima serata c’è stata anche la prima eliminata (Angela) mentre Audrey ed Erica se la dovranno vedere al televoto.

Fonte