Al Grande Fratello 16 è entrato un ragazzo che in passato ha fatto dei film per soli adulti? Sto parlando di Enrico Contarin, il veneto con i capelli lunghi che ha subito messo gli occhi sulla marocchina Mila Suarez.

A lanciare la bomba è stato Cristiano Cervigni, conosciuto su YouTube con lo pseudonimo Issima91, che ha raccontato su Instagram un aneddoto del suo provino sostenuto proprio per l’attuale edizione del Grande Fratello, dove ha conosciuto Enrico Contarin.

“Quell’Enrico ha fatto il provino con me, quindi possiamo dire che i casting a Cinecittà sono veri perché io c’ho passato tutto il pomeriggio. Posso anche dirvi un’anteprima assoluta: lui ci disse che ha fatto dei film porno, quindi andateli a cercare! Mi ha detto di aver fatto qualche film por*o e lo chiamavano Spadino, mi ha detto che la sua carriera è durata poco. Se poi è vero o no non lo so con certezza, questo è quello che ci ha detto lui”.